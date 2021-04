Covid-19, al via campagna di vaccinazioni nelle parrocchie agrigentine

Questa mattina è partita la campagna giornaliera di vaccinazione in circa 300 chiese della Sicilia. L’iniziativa, promossa dall’accordo tra la Regione Sicilia e Conferenza episcopale siciliana, è rivolta agli aventi un’età compresa nella fascia 69-79 anni. Ad aver presentato la richiesta di vaccinazione sono stati 5867 abitanti in tutta l’isola, di cui 481 in provincia di Agrigento. Le parrocchie agrigentine aderenti all’iniziativa sono 38, ma ad aver raggiunto il numero minimo di 50 richiedenti sono solo in 8: S.M. del Pilerò (Alessandria della Rocca); Chiesa Madre Ss. Crocifisso (Aragona); S.Vincenzo Ferreri (Casteltermini); Ss. Pietro e Paolo (Montevago); Casa Contemplativa (Naro); Maria Ss. del B.Consiglio (Porto Empedocle); B.M.V. del Carmelo (Sciacca); B.M.V. di Loreto (Sciacca).

Nella parrocchia Maria Santissima del Buon Consiglio di Porto Empedocle, città in zona rossa fino al 14 aprile, la campagna di vaccinazione ha soddisfatto le aspettative. Don Leopoldo Argento ha dichiarato: “Sono compiaciuto del numero di empedoclini che hanno aderito alla campagna di vaccinazione”. Ad aver somministrato il vaccino è stata un’equipe di infermieri guidata dal dott. Domenico Aiello, dal dott. Andrea Terrana e dal dott. Carmelo Vella, e aiutati nell’organizzazione da alcuni volontari della Comunità Ecclesiale.