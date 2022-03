Da Porto Empedocle all’Ucraina: tutto pronto per la missione del gruppo Moncada

Da Porto Empedocle sono pronti per partire per l’Ucraina due autobus organizzati dal gruppo Moncada, per portare beni di prima necessità al popolo ucraino e poi ritorneranno con un centinaio di persone in fuga dalla guerra. La partenza è prevista per lunedì mattina.





“Vogliamo aiutare una popolazione devastata dalla guerra, non vogliamo tirarci indietro, non possiamo farlo. Nel nostro piccolo cerchiamo di renderci quanto più utili possibili e speriamo di mandare due pullman pieni di beni e tornare altrettanto pieni di persone che possiamo e vogliamo aiutare”. Così Il presidente della Fondazione Salvatore Moncada.

Domenica prossima, 20 marzo, alle 18 al Palamoncada in occasione della partita Fortitudo Agrigento e la Viola Reggio Calabria, sarà possibile fare una donazione di beni di prima necessità come coperte, acqua, medicinali, cibo lunga conservazione che sarà destinata al popolo Ucraino.