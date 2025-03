Maltrattamenti su mamma e sorella, arrestato ventinovenne empedoclino 

I carabinieri della stazione di Porto Empedocle, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip del tribunale di Agrigento, hanno arrestato un ventinovenne del posto per i reati di maltrattamenti in famiglia.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si sarebbe reso protagonista di episodi di violenza nei confronti della mamma e della sorella. Per questo motivo è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, trasferito nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento.