Migranti: fotosegnalazioni a Porto Empedocle

Sono in corso, nei pressi della tensostruttura collocata sul molo di Porto Empedocle, le operazioni di fotosegnalazione dei 190 migranti sbarcati dal traghetto di linea Cossydra. A procedere sono i poliziotti della Questura di Agrigento che è riuscita ad ottenere, a supporto, quattro squadre della Protezione civile regionale per fare in fretta nelle operazioni di smistamento. I migranti sono già provati dalle traversate e dalla permanenza nell’hotspot di Lampedusa da dove ieri sera sono stati imbarcati. Già da diverse settimane, per velocizzare i trasferimenti da Lampedusa, l’iter di pre-identificazione viene effettuato non soltanto più all’hotspot di Lampedusa, ma anche dove i migranti vengono spostati. Al porto sono già presenti gli autobus, fatti arrivare dalla Prefettura di Agrigento, e a gruppi i migranti verranno fatti salire e inizieranno il loro nuovo viaggio con destinazione le strutture d’accoglienza di Marche, Puglia, Abruzzo, Calabria e della stessa Sicilia.