Nuova stazione marittima di Porto Empedocle, Carmina: “un’opera che illuminerà il nostro porto”

Dopo le demolizioni di ruderi industriali è pronta la nuova stazione marittima di Porto Empedocle, prossima all’inaugurazione.

“Un’ opera che illuminerà il nostro porto, dichiara Ida Carmina portavoce M5S Camera dei Deputati ed ex sindaco di Porto Empedocle. “Un impegno che l’Amministrazione comunale che ho guidato da Sindaca ha voluto fortemente collaborando con il Presidente dell’autorità di Sistema Portuale del mare della Sicilia occidentale Pasqualino Monti, che oggi ho sentito e che mi ha confermato come anche gli altri lavori progettati durante la mia amministrazione , a breve saranno messi in posa. Considero questo traguardo un nuovo inizio per la città e per la sua economia e lo sviluppo dell’ intera Provincia e della zona retrostante”, ha concluso in una nota Carmina.