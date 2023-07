Porto Empedocle, incidente stradale con 6 feriti: ci sono anche due bambini

Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la strada statale 115, nei pressi del bivio per il centro commerciale Le Rondini di Porto Empedocle. Il bilancio è di sei feriti, tra cui due bambini. Tutti sono stati trasferiti all’ospedale di Agrigento dalle ambulanze Alfa 2 e Alfa 16 intervenute sul posto. Le loro condizioni non sono preoccupanti ma in tre sono in codice giallo per alcuni traumi sparsi. I bambini, per fortuna, avrebbero riportato solo delle escoriazioni.

Due le automobili coinvolte: una Fiat Qubo e una Opel. A bordo di un veicolo viaggiava un’intera famiglia con a seguito i due piccoli. Nell’altro auto, invece, una coppia. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente ma i due mezzi si sono scontrati. Sul posto sono presenti i poliziotti della sezione Volanti per accertare quanto effettivamente accaduto. Al momento si registrano code e rallentamenti nella viabilità.