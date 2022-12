Porto Empedocle, internet point trasformato in centro scommesse: denunciato 30enne

Un trentenne di Porto Empedocle è stato denunciato per esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse e per installazione di apparecchi per gioco d’azzardo.

I poliziotti del commissariato Frontiera, unitamente al personale delle Dogane e Monopoli, hanno eseguito un controllo in quello che ufficialmente doveva essere un internet point.

L’attività, secondo quanto emerso, sarebbe in realtà stata trasformata in un vero e proprio centro scommesse con raccolta di giocate. Per questo motivo è scattata la denuncia con contestuale sequestro di tre computer, una stampante e alcuni coupon.