Porto Empedocle, la soluzione alla viabilità: lavori sul viadotto Re sospesi da giugno a settembre 

Il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello, esprime la sua gratitudine al Prefetto per la pronta disponibilità dimostrata nel convocare e presiedere la riunione tecnica tenutasi in Prefettura con i vertici dell’Anas, del Consorzio della Provincia e della polizia stradale. Il principale argomento trattato è stato il problema della viabilità lungo la strada statale 115, un tema di vitale importante per la comunità di Porto Empedocle e per tutti gli automobilisti che transitano in zona. Dopo un’approfondita discussione, si è giunti ad un accordo condiviso: nonostante l’importanza dei lavori in corso per migliorare la sicurezza stradale si è convenuto di sospendere temporaneamente le attività a partire dai primi giorni di giugno.

Questa decisione è stata presa considerando i potenziali disagi che si sarebbero amplificati durante il periodo estivo, con particolare attenzione agli abitanti di Porto Empedocle e agli automobilisti che attraversano la zona interessata dai lavori. La sospensione dei lavori consentirà di riaprire completamente la circolazione veicolare in entrambi sensi di marcia da giungo a settembre, riducendo al minimo possibile i disagi per la comunità locale. Il sindaco esprime soddisfazione per il risultato raggiunto e ringrazia tutte le parti coinvolte per il loro impegno e la loro collaborazione.