Porto Empedocle, panico per uno spaventoso incendio in appartamento 

Momenti di panico nel tardo pomeriggio di oggi, poco dopo le sette, nel cuore di Porto Empedocle. Uno spaventoso incendio, divampato per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato in un appartamento di una palazzina in via Marsala. Lanciato l’allarme sono intervenute diverse squadre di Vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Secondo una prima ricostruzione non si sono registrati feriti.