Porto Empedocle, scontro auto-scooter: ferito centauro 

Un incidente stradale si è verificato questa mattina in via Crispi, a Porto Empedocle. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto e uno scooter. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, caduto rovinosamente sul selciato. L’uomo è rimasto, per fortuna, lievemente ferito. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari che si sono occupati del centauro. Al via la ricostruzione della dinamica dell’incidente.