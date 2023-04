Porto Empedocle, studenti “a lezione” dalla Capitaneria di Porto per la giornata del mare

In occasione della giornata del mare, gli studenti dell’Istituto Nautico “Gallo” di Porto Empedocle hanno fatto visita alla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle. A fare gli onori di casa il capitano di Fregata, Antonio Ventriglia, comandante della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle. “È una giornata importante che ha come obiettivo di accrescere, soprattutto tra i giovani, l’amore e il rispetto per la risorsa mare”, ha dichiarato il comandante Ventriglia.

La giornata si è divisa in due parti: in un primo momento gli studenti hanno visitato la sala operativa e come si svolgono le attività della Capitaneria, e in un secondo momento presso la banchina del porto hanno assistito ad una simulazione di emergenza provocata da un incendio divampato a bordo di un motopeschereccio con ferito a bordo. Al riguardo è stata illustrata la risposta immediata e operativa coordinata dal personale della capitaneria, che si è avvalsa dei servizi tecnico nautico, del rimorchiatore portuale, dell’ambulanza del 118 con la presenza dei sanitari dell’Alfa 16, della Polizia e della Guardia di finanza.

Le immagini dell’esercitazione in mare