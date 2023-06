Porto Empedocle, testata al proprietario di casa: condannato fornaio 

Diventa definitiva la condanna a sette me si di reclusione nei confronti di un fornaio agrigentino per aver colpito con una testa al volto il proprietario dell’abitazione che aveva preso in affitto. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso della difesa, sostenuta dall’avvocato Giuseppe Sciarrotta, condannando il fornaio Davide Russo. Confermato il verdetto del tribunale di Agrigento e della Corte di Appello. La vicenda risale al novembre 2018.

Il fornaio aveva preso in affitto un’abitazione a Porto Empedocle. I rapporti con il proprietario di casa sarebbero però sempre stati conflittuali. A margine di un incontro, avvenuto a causa di alcune infiltrazioni d’acqua, gli animi si sarebbero accesi e il proprietario di casa sarebbe stato colpito con una testata. La vittima, un sessantenne empedoclino, si è costituito parte civile rappresentato dall’avvocato Leonardo Marino.