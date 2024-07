Accoltella moglie e figli a Cianciana, incidente probatorio per sentire la donna 

Il gip del tribunale di Sciacca, Antonino Cucinella, ha disposto l’incidente probatorio per acquisire la testimonianza della donna che lo scorso 23 maggio stata accoltellata insieme ai figli dal marito in un appartamento a Cianciana. Il passaggio in aula è finalizzato a “cristallizzare” le prove. La donna, rappresentata dall’avvocato Carlo D’Angelo, verrà sentita in aula in presenza anche delle altre parti: il pm Brunella Fava e gli avvocati della difesa Maurizio Gaudio e Luca Burgio.

Da alcune settimane, invece, è in corso la perizia psichiatrica disposta nei confronti di Daniele Alba, il meccanico accusato (tra l’altro) di triplice tentato omicidio. Le operazioni peritali serviranno a chiarire la capacità di intendere e volere del trentacinquenne. L’uomo, lo scorso 23 maggio, ha accoltellato prima la moglie e poi i due figli. La donna è stata la prima a lasciare l’ospedale. Le condizioni dei due bimbi, invece, sono in netto miglioramento.