Accusa malore mentre è in bici: morto un uomo

Tragedia questa mattina a Palermo. Un ciclista, mentre transitava nella zona di Mondello, ha accusato un malore. Si sono registrati dei problemi nell’arrivo dell’ambulanza del 118. Sembra che, a causa della maratona, il mezzo di soccorso sia rimasto bloccato e che sia stato necessario l’intervento di un’auto dei carabinieri per scortarlo. Il ciclista, nel frattempo, è deceduto. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia per i rilievi del caso.