Catania

Cocaina nel marsupio, denunciato pusher di 18 anni

Il ragazzo pertanto, nel tentativo di alleviare gli ormai inevitabili ulteriori problemi giudiziari, ha estratto dal marsupio e consegnato loro 3 dosi di cocaina

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

E’ stato denunciato il 18enne di Motta Sant’Anastasia che, sulla base degli indizi raccolti ancora da verificare in sede giurisdizionale, è stato ritenuto dai Carabinieri della locale Stazione responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari infatti, intorno alle 20.00, erano impegnati in un servizio di controllo lungo le strade del centro cittadino mottese quando, giunti in via Del Risorgimento, hanno notato l’approssimarsi a bordo di uno scooter elettrico del giovane il quale però, appena notata la loro presenza, ha indugiato come se volesse cambiare direzione di marcia. Fatale per lui è stata tale indecisione, perché tanto è bastato per insospettire i Carabinieri che hanno accostato la loro autovettura per procedere al suo controllo.

Il 18enne, che a dispetto della giovane età era già stato segnalato per violazioni alla legge in materia di sostanze stupefacenti, ha subito manifestato segnali di nervosismo che sono stati percepiti dai militari, i quali lo hanno informato che avrebbero proceduto ad una perquisizione. 

Il ragazzo pertanto, nel tentativo di alleviare gli ormai inevitabili ulteriori problemi giudiziari, ha estratto dal marsupio e consegnato loro 3 dosi di cocaina, mentre dal loro successivo controllo i Carabinieri hanno trovato all’interno di quest’ultimo anche il materiale necessario al confezionamento delle singole dosi.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 3
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Cultura

L’Efebo d’oro a “Love me tender”di Anna Cazenave Cambet per il miglior film
Cultura

Teatro Pirandello, “Prima Facie” inaugura la stagione di Roberta Torre
Politica

Caro Voli, la deputata Ida Carmina (M5S): “Una vergogna che si ripete con l’arrivo delle feste”
Catania

Cocaina nel marsupio, denunciato pusher di 18 anni
Catania

Scoperto allaccio abusivo in una palazzina, tre denunce
Catania

Sequestrato carico di 1.500 bombe carta spedito attraverso un corriere (VIDEO)