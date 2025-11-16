Un altro dramma nell’agrigentino, 16enne muore in incidente stradale
Un’altra tragedia nell’agrigentino. La vittima aveva 16 anni. Tre morti negli ultimi tre giorni sulle strade della provincia
Ennesima tragedia sulle strade dell’agrigentino. Un ragazzo di appena 16 anni è morto in un incidente autonomo avvenuto ieri a Montevago. Il giovane era alla guida di una moto e indossava regolarmente il casco quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo. Il ragazzo è stato immediatamente trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale di Sciacca ma non c’è stato niente da fare.
È salito a tre il numero dei morti – negli ultimi tre giorni – in provincia di Agrigento. Nella giornata di ieri, lungo la strada provinciale 61 in territorio di Ribera, è deceduto Giuseppe Coirazza, 39 anni, di Siculiana. Il giorno precedente, invece, Stefano Bruccoleri, 48 anni, di Ribera, è morto in un altro incidente stradale avvenuto nei pressi del bivio di Seccagrande. Adesso la notizia della scomparsa di un ragazzino di appena 16 anni. (IMMAGINE REPERTORIO)