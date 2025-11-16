Un altro dramma nell’agrigentino, 16enne muore in incidente stradale 

Ennesima tragedia sulle strade dell’agrigentino. Un ragazzo di appena 16 anni è morto in un incidente autonomo avvenuto ieri a Montevago. Il giovane era alla guida di una moto e indossava regolarmente il casco quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo. Il ragazzo è stato immediatamente trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale di Sciacca ma non c’è stato niente da fare.

È salito a tre il numero dei morti – negli ultimi tre giorni – in provincia di Agrigento. Nella giornata di ieri, lungo la strada provinciale 61 in territorio di Ribera, è deceduto Giuseppe Coirazza, 39 anni, di Siculiana. Il giorno precedente, invece, Stefano Bruccoleri, 48 anni, di Ribera, è morto in un altro incidente stradale avvenuto nei pressi del bivio di Seccagrande. Adesso la notizia della scomparsa di un ragazzino di appena 16 anni. (IMMAGINE REPERTORIO)