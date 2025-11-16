PRIMO PIANO

Maratona di Palermo, atleta si accascia dopo il traguardo: trasferito in ospedale

Al momento le condizioni dell'atleta nisseno risultano stabili

Pubblicato 28 minuti fa
Da Redazione

 Malore per un atleta che stava correndo la maratona di Palermo. C.D., di Caltanissetta, subito dopo aver tagliato il traguardo della mezza e mentre si avviava al ristoro si è accasciato a terra. L’atleta nisseno 63enne è stato immediatamente soccorso dagli operatori sanitari e trasporto in codice rosso, all’ospedale Civico di Palermo. Le sue condizioni, al momento risultano stabili. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 3
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

PRIMO PIANO

Accusa malore mentre è in bici: morto un uomo
PRIMO PIANO

Maratona di Palermo, atleta si accascia dopo il traguardo: trasferito in ospedale
Cultura

L’Efebo d’oro a “Love me tender”di Anna Cazenave Cambet per il miglior film
Cultura

Teatro Pirandello, “Prima Facie” inaugura la stagione di Roberta Torre
Politica

Caro Voli, la deputata Ida Carmina (M5S): “Una vergogna che si ripete con l’arrivo delle feste”
Catania

Cocaina nel marsupio, denunciato pusher di 18 anni