PRIMO PIANO
Maratona di Palermo, atleta si accascia dopo il traguardo: trasferito in ospedale
Al momento le condizioni dell'atleta nisseno risultano stabili
Malore per un atleta che stava correndo la maratona di Palermo. C.D., di Caltanissetta, subito dopo aver tagliato il traguardo della mezza e mentre si avviava al ristoro si è accasciato a terra. L’atleta nisseno 63enne è stato immediatamente soccorso dagli operatori sanitari e trasporto in codice rosso, all’ospedale Civico di Palermo. Le sue condizioni, al momento risultano stabili.
