Agrigento, auto si ribalta nei pressi di via Dante: padre e figlio in ospedale 

Incidente stradale nel pomeriggio del 25 dicembre lungo la bretella che collega via Dante al Viadotto Morandi, ad Agrigento. Una Renault Modus, con a bordo padre e figlio, si è ribaltata autonomamente. I due occupanti del mezzo hanno riportato ferite per fortuna lievi. Sul posto, lanciato l’allarme, è intervenuta un’ambulanza che ha trasportato padre e figlio all’ospedale San Giovanni di Dio per le cure mediche del caso. Ad occuparsi dei rilievi sono stati gli agenti della polizia locale di Agrigento.