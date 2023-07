Agrigento, inaugurata la nuova sede di Fratelli d’Italia: le interviste

Fratelli d’Italia ha una nuova sede ad Agrigento. Si è svolta questo pomeriggio la cerimonia di inaugurazione dei nuovi locali che ospiteranno il partito della premier Giorgia Meloni. La sede si trova in via Gioeni, nel cuore della Città dei Templi. Ad Agrigento, per l’occasione, sono arrivati diversi esponenti nazionali e regionali del partito. A fare gli “onori” di casa è stata la deputata regionale agrigentina Giusi Savarino.

Presenti anche Gaetano Galvagno, presidente dell’Assemblea regionale siciliana; i senatori della Repubblica Salvo Pogliese, Raoul Russo e Salvo Sallemi; l’europarlamentare Giuseppe Milazzo; l’assessore regional alle infrastrutture Alessandro Aricò e l’assessore ai beni culturali Francesco Scarpinato.

Così l’assessore Aricò: “Fratelli d’Italia si sta radicando fortemente sul territorio regionale e anche ad Agrigento. Un partito in piena forza e l’intervento oggi di diversi colleghi e rappresentanti delle Istituzioni lo testimonia.”