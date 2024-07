Al via la stagione al Teatro dell’Efebo, Contino: “investiamo sul turismo”

E’ stato presentato al Giardino Botanico di Agrigento il cartellone 2024 del Teatro dell’Efebo, organizzato dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Presenti il Segretario Generale del Libero Consorzio Pietro Amorosia, in rappresentanza del commissario straordinario Bologna, il Sindaco di Agrigento Francesco Micciche, il direttore del Settore Turismo del Libero Consorzio Achille Contino e i rappresentanti delle compagnie che daranno vita alle rassegne teatrali.

“Una programmazione di prestigio che presenta le migliori compagne operanti nel settore con il lancio di nuove produzioni del teatro dell’Efebo“, dice il direttore del Settore Turismo del Libero Consorzio Achille Contino. “Dobbiamo investire sul turismo, come hanno fatto Siracusa e Taormina e Agrigento, in vista della scommessa culturale di Agrigento 2025, può organizzarsi meglio per intercettare quei turisti che trovano negli eventi motivazione al viaggio o che considerano gli eventi una ragione per il prolungamento della propria permanenza nella destinazione.”

Gli spettacoli saranno ad ingresso a pagamento. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito giardinoefebo.it; Sarà disponibile anche un botteghino all’ingresso del Teatro.

Il cartellone prevede due rassegne: Teatro classico e del mito (dal 21 luglio al 2 agosto) e Teatro d’autore e musica (dal 3 agosto all’8 settembre).

Teatro classico e del mito

21 luglio – ANTIGONE (Ass. Cult. DIDE AMENANOS Festival)

24 luglio: SETTE CONTRO TEBE (DIDE AMENANOS Festival)

26 luglio: ICARO, IL PENSIERO IN MOVIMENTO (Agenzia spettacoli SAVATTERI SRLS)

27 luglio: IL RAPIMENTO DI PROSERPINA O L’INGANNO DI VENERE (Ass. Cult. KAIROS)

2 agosto: KOKALOS (Ass. Cult. Centro Cultura Mediterranea)

Rassegna del Teatro d’autore e musica

3 agosto: RAPSODIA PIRANDELLIANA (Compagnia Teatrale Enzo Gambino)

17 Agosto: LA VERITA’ (ass. Cult. CONCORDIA)

18 Agosto: RADICI DI UN MARE APERTO (Ass. Cult. LE MUSE)

23 Agosto: LOVE MORRICONE (Coro Lirico Siciliano APS Teatri di Pietra)

24 Agosto: IL CORTILE DEGLI ARAGONESI (Ass. Popolare Aromi di Sicilia)

25 Agoato: MA POVERA ITALIa (Sipario 4)

30 Agssto: SAN CALÒ MMANU AI CARUSI (Ass. Cult. Il libero canto di Calliope)

8 settembre: TRENI DEL SUD (Ass. Musicale Spazio Musica).