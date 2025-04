Amministrative a Realmonte, sarà sfida tra Lattuca e Aucello

I cittadini di Realmonte il 25 e il 26 maggio sono chiamate alle urne per scegliere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. Le date sono state fissate con una deliberazione della giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Autonomie locali e alla funzione pubblica, Andrea Messina.

Dopo la sfiducia da parte del consiglio comunale, si ricandida l’ex sindaco Sabrina Lattuca che in una nota dichiara: “Il Futuro è nelle mani dei Cittadini Onesti! Uniti per Realmonte! Questo il mio motto, dopo anni di lavoro per costruire il futuro, solo per l’anticipazione di una poltrona, Realmonte è stata danneggiata, i ragazzi sono stati danneggiati, il futuro è stato rallentato, ma con la profonda convinzione che il processo di cambiamento è già iniziato, con lo spirito di servizio che mi ha guidata, anche, durante la pandemia annuncio la mia candidatura unitamente alle persone libere e, soprattutto , non manovrabili”, ha concluso ai nostri microfoni.

A scendere in campo, pronto a sfidare Lattuca, c’è Leonardo Aucello che ha annunciato la sua candidatura attraverso un post sul canale social. “Realmonte è la mia casa e voglio vederla splendere! A 39 anni, ho fatto una scelta di cuore, di responsabilità: candidarmi a Sindaco di Realmonte .Qui sono nato, qui ho scelto di vivere, di fare crescere la mia famiglia, di costruire il mio futuro. Realmonte non è solo il mio paese: è la mia radice più profonda, il luogo dove ogni strada ha un ricordo, ogni volto una storia condivisa. Amo questa città e credo che essa meriti di più. Merita di essere viva, fiera, orgogliosa. È arrivato il momento di cambiare e di farlo tutti assieme. Con me c’è una squadra di donne e di uomini competenti, onesti, uniti da un unico obiettivo: servire la comunità con passione e trasparenza.

Abbiamo idee concrete, continua Aucello, progetti realizzabili e una visione chiara. Vogliamo una Realmonte più dinamica, più sicura, più giusta. Una città che investe nei giovani, che li ascolta, li coinvolge e dà loro un motivo per restare e credere nel domani. Perché il futuro si costruisce partendo da chi ha sogni da realizzare e non vuole farlo altrove. Realmonte ha un patrimonio straordinario di bellezze naturali, di cultura, di tradizioni. Dobbiamo valorizzarlo, proteggerlo, renderlo motore di sviluppo, orgoglio di una comunità. Non vuote promesse, inutili proclami, solo ascolto, impegno e serietà. È il momento di costruire insieme la Realmonte del futuro. Una città che non dimentica la sua storia, ma guarda avanti. Una città che ci assomiglia, che ci rappresenta.Io ci credo. Ci credo con tutto me stesso. Credici anche tu”, ha concluso.