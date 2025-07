Auto contro camion sulla Palermo-Sciacca, ferita una 19enne

Un’auto e un camion si sono scontrati frontalmente, lungo la Palermo-Sciacca, nei pressi dello svincolo per Altofonte. Ad avere la peggio la giovane a bordo dell’ utilitaria trasportata d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo con un trauma cranico, ma fortunatamente, secondo i medici, non in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno estratto la diciannovenne, rimasta incastrata nell’abitacolo, per affidarla alle cure dei sanitari, e gli agenti della Polizia Stradale che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il traffico sulla Palermo-Sciacca ha subito rallentamenti e deviazioni a causa dell’incidente, con la creazione di lunghe code. La viabilità è stata gestita dalle forze dell’ordine per consentire la rimozione dei mezzi incidentati e il deflusso del traffico.