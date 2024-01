Barchino con migranti si ribalta nelle acque di Torre Salsa: ci sarebbe un disperso

Foto di Sandro Catanase

Una sessantina di migranti sono sbarcati nei pressi di Torre Salsa a Siculiana. La barca sulla quale viaggiavano si è capovolta durante la navigazione. Alcuni migranti sono riusciti a raggiungere a piedi il centro di Siculiana e sono stati già rintracciati dai Carabinieri della locale stazione. Secondo un primo racconto pare che ci sia un disperso in mare, ma il rischio è che cìè ne siano anche altri. Alcuni migranti sono fuggiti scalzi e ancora con i vestiti bagnati per le vie della città e i militari dell’Arma insieme alla Polizia hanno avviato le ricerche. Sul posto anche tre ambulanze del 118 per dare le cure necessarie ai migranti che si trovano adesso in caserma per essere anche ascoltati.