Bimba investita da auto trasferita a Palermo, il sindaco Martello: “preghiamo per lei”

E’ stata trasferita a Palermo la bambina di 11 anni di Porto Empedocle che, all’uscita dal panificio di via Francesco Crispi, è stata investita da una Jeep. Dopo il delicatissimo intervento chirurgico all’addome a cui è stata sottoposta dai medici dell’ospedale San Giovanni di Dio, stabilizzato il quadro clinico, la piccola di è stata trasferita, in ambulanza, all’ospedale Di Cristina di Palermo. La prognosi sulla vita della piccola, che è al momento intubata, rimane riservata.

“Con profonda preoccupazione e dolore desidero esprimere la mia vicinanza e quella di tutta la comunità di Porto Empedocle alla famiglia della piccola protagonista dell’incidente. Le sue condizioni di salute sono al centro delle nostre preoccupazioni e siamo tutti uniti nel pregare per la sua guarigione. Continueremo a seguire da vicino la situazione e a offrire tutto il nostro sostegno alla famiglia colpita.Vi invito tutti a unirvi a me nel mandare pensieri positivi e preghiere per la pronta guarigione della piccola.” Queste le parole del primo cittadino Calogero Martello.

La Procura della Repubblica di Agrigento, con il suo sostituto di turno, ha aperto un fascicolo di inchiesta. Già ieri, subito dopo l’incidente e i soccorsi prestati alla bambina, la polizia municipale ha posto sotto sequestro la Jeep guidata dal ventiseienne che si è subito fermato ed ha chiamato i soccorsi.