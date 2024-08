Bombola esplode a causa di un incendio, distrutto casolare a Cianciana

Momenti di panico a Cianciana per l’esplosione di una bombola di gas all’interno di un casolare utilizzato come deposito per attrezzi. La deflagrazione, dovuta ad un incendio che era divampato poco prima, ha distrutto l’intera struttura.

Alcune parti, come il tetto, erano peraltro costituite da materiale pericoloso come l’amianto. Per questo motivo, lanciato l’allarme, oltre ai vigili del fuoco sono dovuti intervenire anche i tecnici dell’Arpa per i necessari rilievi. Il casolare è di proprietà di un uomo del posto che lo utilizzava come deposito di materiale agricolo. Sul posto presenti anche i carabinieri della locale stazione.