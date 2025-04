Brucia l’auto di un geometra di 55 anni, al via le indagini 

Notte di fuoco a Casteltermini. Un incendio ha danneggiato la Fiat Panda di proprietà di un geometra di cinquantacinque anni del posto. Il veicolo era parcheggiato nei pressi di Salita Spoto. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area.

Non è ancora chiara la natura dell’incendio e bisognerà attendere i risultati degli accertamenti ma nessuna ipotesi è al momento esclusa, compresa quella dolosa. Non sarebbero però state rinvenute tracce di liquido infiammabile. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per danneggiamento a seguito di incendio. Al via le indagini dei carabinieri della locale stazione.