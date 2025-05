Cade dal balcone a Santa Margherita di Belice: falegname ferito

Incidente sul lavoro nella tarda mattina a Santa Margherita di Belice. Sembra che a cadere da un balcone sia stato un falegname.

Lanciato l’allarme sul posto le ambulanze e un elisoccorso che ha trasferito l’uomo presso l’ospedale di Caltanissetta. Non si conoscono le condizioni di salute. Al via le indagini da parte delle forze dell’ordine per capire cosa sia accaduto.

Un altro incidente del lavoro si è verificato a San Cataldo, a rimane ferito un operaio di 23 anni di Sommatino caduto mentre lavorava su un tetto ad un’altezza di oltre 10 metri.