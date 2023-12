Calogero Barbera è il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco di Agrigento

Cambio al vertice del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento, si insedia il nuovo Comandante, Calogero Barbera. Giovedì 21, nella sede centrale del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento, si insedierà il nuovo Comandante, Calogero Barbera, in avvicendamento all’ing. Antonio Giulio Durante destinato a ricoprire le analoghe funzioni al Comando di Lecco. Calogero Barbera, 48 anni, originario del territorio agrigentino, ingegnere meccanico, dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

A latere degli adempimenti formali, una cerimonia sobria di insediamento permetterà i saluti e i primi momenti conoscitivi del Comandante con i colleghi della componente permanente e volontaria dei ruoli operativi, dei ruoli tecnico gestionali, della rappresentanza sindacale, della sezione di Agrigento dell’Associazione nazionale dei Vigili del Fuoco, con i colleghi in quiescenza che non hanno mai lasciato la famiglia dei vigili del fuoco. Un saluto particolare il Comandante lo rivolge ai colleghi della sala operativa provinciale, delle sedi distaccate di Canicattì, Licata, Santa Margherita di Belice, Sciacca e Lampedusa, necessariamente assenti perché a presidio di soccorso h24 nelle rispettive funzioni; sarà il Comandante nei prossimi giorni a colmare le loro mancate presenze.

La cerimonia non sarà un festeggiamento ma l’impegno emozionato e l’orgoglio del Comandante nel rappresentare al meglio il blasone del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento, da sempre vocato al senso del dovere, alla tenacia, ai valori, alle tradizioni e alle innovazioni, in sintonia con le realtà del territorio agrigentino… l’essere vigili del fuoco tra la gente, per la gente. Successivamente il Comandante renderà visita al Prefetto e ai vertici del territorio, per declinare in concreto l’impegno e l’attenzione del Comando dei Vigili del Fuoco, nell’alveo della sinergia istituzionale e delle esigenze della collettività.