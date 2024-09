Camion contro auto al bivio di Naro, 45enne in ospedale

Incidente stradale lungo la strada statale 115, all’altezza del bivio di Naro. A scontrarsi un camion e una Lancia Ypsilon. Ad avere la peggio è stato il conducente dell’utilitaria, un quarantacinquenne di Palma di Montechiaro. L’uomo è stato trasferito in ospedale dopo aver riportato traumi sparsi ma per fortuna non è in pericolo di vita. I due veicoli, secondo una prima ricostruzione, viaggiavano in direzioni di marcia opposte. L’utilitaria avrebbe urtato, per cause adesso in corso di accertamento, il guardrail finendo davanti il camion in corsa.

Il conducente del mezzo pesante ha tentato una sterzata per evitare l’impatto che però è avvenuto, seppur sul fianco destro. La Lancia Ypsilon è stata sbalzata per oltre centocinquanta metri. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasferito il palmese in ospedale. Per precauzione era stato fatto atterrare anche un elisoccorso. Ad occuparsi dei rilievi, utili a ricostruire l’esatta dinamica, sono i carabinieri del Nucleo Operativo di Agrigento.