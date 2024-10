Cammarata, 50enne arrestato per aver aggredito la madre 

Aggredisce la madre, al culmine di una lite avvenuta in casa, e la aggredisce ferendola per fortuna in maniera lieve. Un cinquantenne di Cammarata è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. L’uomo, in attesa dell’udienza di convalida, è stato trasferito in carcere.

La delicata vicenda familiare è avvenuta in un appartamento del piccolo centro dell’agrigentino. La donna, una pensionata settantenne, ha riportato lievi ferite ed è stata medicata nel locale presidio territoriale. Ad allertare le forze dell’ordine sono stati alcuni vicini di casa sentendo il trambusto provenire dall’abitazione. I carabinieri, giunti sul posto, hanno bloccato e arrestato il cinquantenne.