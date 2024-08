Campobello di Licata, perseguita l’ex fidanzata e le uccide il cane: denunciato

Non si sarebbe rassegnato alla fine della loro relazione e per questo motivo avrebbe cominciato a perseguitare l’ex fidanzata. Un venticinquenne di Campobello di Licata è stato denunciato alla procura della Repubblica per l’ipotesi di reato di stalking e uccisione di animali.

Secondo l’accusa, infatti, oltre ad avere aggredito l’ex compagna le avrebbe anche ucciso il cane. I militari dell’Arma, al termine dell’attività investigativa, hanno così denunciato il disoccupato. La donna, invece, ha al momento rifiutato la collocazione in una struttura protetta.