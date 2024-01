Canicattì, scippa la borsa ad una donna e tenta la fuga: denunciato 

I poliziotti del commissariato di Canicattì hanno denunciato un ventenne del posto per l’ipotesi di reato di rapina impropria. Il giovane, secondo quanto ricostruito, sarebbe l’autore dello scippo avvenuto in largo Gorizia ai danni di una donna. L’indagato avrebbe atteso la signora per poi entrare in azione, scipparle la borsa e farla cadere a terra prima di tentare la fuga.

Gli agenti di polizia, al termine di un’attività investigativa lampo, sono riusciti a identificare il ventenne anche grazie alle telecamere di sorveglianza. Per il giovane è scattata la denuncia a piede libero e la borsetta è stata restituita alla proprietaria.