Casteltermini, sorpreso ubriaco alla guida: denunciato

I carabinieri di Casteltermini hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento,un operativo di 48 anni per guida in stato d’ebbrezza.

L’uomo fermato ad un posto di controllo in piazza Duomo è stato trovato ubriaco alla guida della sua Fiat Panda; i militari hanno accertato che aveva un tasso alcolico pari a 1,19 g/l.