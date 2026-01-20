linosa

Ciclone, il mare entra a Linosa: il centro abitato travolto dalle onde

Il mare ha letteralmente portato via la strada che collega lo scalo vecchio con Cala Pozzolana e una delle strade che conducono ai faraglioni

Pubblicato 38 minuti fa
Da Gabriele Terranova

Il ciclone Harry sta colpendo in queste ore il sud Italia con una violenza fuori scala, investendo Sicilia, Calabria e Sardegna con raffiche di vento impetuose, piogge torrenziali e mareggiate eccezionali. Ma è sull’isola di Linosa che si registra il quadro più drammatico in provincia di Agrigento. Il mare ha oltrepassato i limiti consueti, arrivando fino al centro abitato e trasformando strade e piazzali in canali d’acqua.

La più piccola delle Isole Pelagie, è stata colpita in pieno dalla furia delle onde e nel pomeriggio la mareggiata ha superato banchine e muretti, trascinando detriti, imbarcazioni e porzioni di asfalto. Diverse barche, tirate fuori dall’acqua già due giorni fa, sono state trascinate dalla furia dell’acqua.

I danni più gravi si concentrano nella parte sud dell’isola dove il mare ha letteralmente portato via la strada che collega lo scalo vecchio con Cala Pozzolana, cancellandone lunghi tratti e rendendo impossibile il transito. Distrutta anche una delle strade che conducono ai faraglioni, simbolo naturale dell’isola.

«Il mare è arrivato dentro il paese», raccontano alcuni abitanti, ancora sotto shock. «In pochi minuti l’acqua ha preso tutto: strade, barche». Il ciclone Harry continua intanto a sferzare il Mediterraneo centrale. Il Dipartimento Regionale di Protezione Civile invita alla massima prudenza e raccomanda di evitare gli spostamenti non necessari. Linosa, intanto, appare come una sottile striscia di terra abbandonata e in balia della potenza del mare. Nel Comune di Lampedusa e Linosa domani le scuole saranno aperte.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 2/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

di Gabriele Terranova

Ciclone, il mare entra a Linosa: il centro abitato travolto dalle onde
dalla Regione

Maltempo, domani in Sicilia ripresa graduale circolazione treni
Mafia

Mafia e traffici tra Sicilia e Brasile, chieste 4 condanne
Agrigento

Allerta meteo, anche domani scuole chiuse nell’agrigentino: ecco dove 
Agrigento

Viadotti Akragas, Re e Maddalusa: vertice tra Anas e Prefettura
Agrigento

Costretti ad attendere il bus sotto la pioggia e il vento forte, Firetto: “La soluzione c’era ed è rimasta sulla carta”
banner italpress istituzionale banner italpress tv