Coinvolto in incidente stradale a luglio, morto 34enne agrigentino 

Un trentaquattrenne di Santa Margherita Belice, Benito Milione, è deceduto questa mattina in un ospedale di Palermo dove si trovava ricoverato da poco più di un mese in seguito ad un terribile incidente stradale avvenuto la sera del 30 luglio tra Selinunte e Partanna. Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità agrigentina dove Milione era molto conosciuto. Il trentaquattrenne lavorava come cameriere in un ristorante del paese ed era tifosissimo della Margheritese, la locale squadra di calcio. Il sindaco di Santa Margherita Belice, Gaspare Viola, ha proclamato una giornata di lutto cittadino in occasione dei funerali.

Il tragico incidente è avvenuto lo scorso 30 luglio in contrada latomie a Castelvetrano nei pressi dello svincolo che porta sulla ss 115 direzione Partanna. Milione viaggiava a bordo di una Mercedes classe A in compagnia di altri due giovani compaesani. Poi lo schianto con un’altra Mercedes con a bordo una coppia di partannesi. L’impatto fu tremendo e il bilancio contava cinque feriti.

Il più grave, fin da subito, risultava essere proprio Milione che fu trasferito al Trauma Center di Palermo. Gli altri due margheritesi – B.C. e S.G., entrambi 26enni – furono ricoverati all’ospedale di Sciacca con fratture e traumi. I coniugi, invece, finirono all’ospedale di Castelvetrano. La speranza di un miglioramento delle condizioni del trentaquattrenne non ha mai abbandonato i familiari e l’intera comunità di Santa Margherita Belice fino a questa mattina quando è arrivata la tragica notizia.