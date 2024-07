Costretto a chiudere locale per mancanza d’acqua, Speranza(Nodo Bistrot): “non è accettabile tutto ciò”

“Siamo chiusi per problemi d’acqua”. Questo è il messaggio affisso davanti il locale Nodo Bistrot di Fabio Speranza sito a Realmonte.

“Siamo costretti a comunica la chiusura del locale per stasera per gli attuali (e non sappiamo ancora per quanto tempo) problemi di mancanza d’acqua.

II 13 Luglio del 2024 non credo affatto sia

accettabile una situazione del genere”, dichiara il proprietario Speranza.

“ Essere costretti a chiudere e dover disdire di sabato sera tutta una serie di Prenotazioni perché non siamo in condizioni di operare regolarmente per mancanza d’acqua.

Faccio un appello agli uffici competenti e alle Istituzioni e a chi ha potere decisionale a dare una svolta perché la nostra provincia è in ginocchio. Non ci sono trasportatori di acqua disponibili a poter erogare il servizio. Il danno economico e di immagine non sarà cosa di poco conto. Auguro a noi e ai nostri colleghi di avere forza e determinazione per affrontare questa stagione al meglio delle possibilità con l’auspicio di raccogliere i frutti che ognuno di noi merita senza se e senza ma. Siamo nel 2024 e non nel 1924. Apriamo gli occhi e diamo ossigeno alle attività commerciali e artigianali che vivono di quotidianità”, continua nel suo sfogo Speranza che conclude:“passerà anche questa è ci rialzeremo più forti di prima”.