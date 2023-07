Decine di sbarchi a Lampedusa, giunte 1100 persone

All’indomani della firma del Memorandum in Tunisia da parte dell’Unione europea e del Governo tunisino, oggi a Lampedusa si sono susseguiti decine di sbarchi per un totale di oltre 1100 persone arrivate nelle scorse ore. Alcuni barchini sono arrivati direttamente in porto recuperati dalle motovedette a poche centinaia di metri dalla Porta d’Europa. Molte le donne e i bambini arrivati oggi, tra loro una bimba di due anni senza i genitori. Sono in corso le operazioni di trasferimento di 700 migranti sulla nave della Marina Militare Cassiopea, che approderà nella giornata di domani, prima a Messina (dove sbarcheranno 200 persone) e poi a Reggio Calabria (porto dove scenderanno 500 persone). Intanto stanno arrivando e continueranno per tutta la notte, altre motovedette al Molo Favaloro con gli ultimi migranti recuperati in mare in queste ore.