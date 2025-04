Deve rispondere di tortura e sequestro di persona, arrestato 30enne

I poliziotti del locale commissariato di Licata, su disposizione della Corte d’appello di Palermo, hanno arrestato per condanna definitiva un 30enne del luogo, per il reato di tortura e sequestro di persona in concorso con altri, commesso tra il giugno 2020 e gennaio 2021.

Il giovane, già sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, dovrà scontare la pena di 6 anni e 6 mesi di reclusione presso il carcere Pasquale Di Lorenzo di Agrigento.