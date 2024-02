Deve scontare una pena residua per rapina, 26enne arrestato a Licata 

Un ventiseienne marocchino, residente da anni a Licata, è stato arrestato dai carabinieri dopo la condanna definitiva emessa dalla corte di Appello di Milano. L’uomo deve scontare una pena residua di tre anni di reclusione per una rapina avvenuta nel capoluogo lombardo nel marzo 2022. Per questo motivo i militari dell’Arma, in esecuzione di un ordine di carcerazione, hanno arrestato il ventiseienne. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato associato nella casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento.