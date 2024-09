Droga a San Leone, ex consigliere comunale patteggia tre anni 

Tre anni di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si conclude con un patteggiamento la posizione di Giuseppe Lentini, un ex consigliere comunale di Camastra arrestato due anni fa dopo essere stato sorpreso in auto con oltre duecento grammi tra cocaina e hashish. L’accordo tra il pm Elenia Manno e la difesa, sostenuta dall’avvocato Vito Cangemi, è stato ratificato dal giudice Giuseppa Zampino.

L’entità della pena concordata permette così al 37enne di beneficiare di misure alternative al carcere. La vicenda risale all’estate 2022. Le indagini, condotte sul campo dagli agenti del commissariato di Palma di Montechiaro, sfociarono nel blitz. L’uomo venne fermato a bordo di un’auto in possesso di un panetto di hashish, quasi cento grammi di cocaina e una piccola quantità di marijuana.