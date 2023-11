Droga e pizzo al cimitero di Pozzallo, 13 misure cautelari

Pizzo al cimitero di Pozzallo, nel Ragusano. I carabinieri stanno eseguendo un provvedimento restrittivo nei confronti di 13 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di diversi episodi di estorsione commessi nell’ambito del settore edilizio al cimitero di Pozzallo, e di detenzione e spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.

Per sei degli indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per gli altri sette l’obbligo di firma. L’indagine è condotta dai carabinieri della Compagnia di Modica con il coordinamento dalla Procura di Ragusa. I dettagli dell’operazione, ancora in corso, saranno resi noti durante una conferenza stampa convocata alla 11 al Comando provinciale dei carabinieri di Ragusa.