Droga, sequestrati 12 panetti di hashish con le effigi di Hitler e Putin: arrestata pusher

Prosegue incessante l’attività di prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti svolta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo in diversi quartieri cittadini.

In particolare, nel corso di un servizio di controllo del territorio nel quartiere Borgo Vecchio, i militari della Stazione Palermo Centro hanno tratto in arresto una 28enne palermitana, già nota alle forze dell’ordine, per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e denunciato un giovane con la stessa accusa.

La donna, avendo attirato i sospetti dei miliari, è stata controllata mentre era a bordo di uno scooter. In suo possesso sono state trovate delle chiavi di un magazzino nella sua disponibilità, sito nei pressi di via Rutelli. La perquisizione all’interno del locale ha permesso ai militari di scoprire una serra indoor, attrezzata con lampada riscaldante ed aspiratore d’aria.

Inoltre, all’interno di una cassetta in legno per vini, sono stati rinvenuti 115 grammi di marijuana, in parte già confezionata, e 12 panetti di hashish (circa 1,2 kg di sostanza), contrassegnati con le effigi di Hitler ed una con quella del Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin.

Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto della giovane, applicando la misura cautelare degli arresti domiciliari. In base alle risultanze investigative, per svolgere l’attività illecita la donna si sarebbe avvalsa della collaborazione di un giovane, che è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.