Elezioni a Naro: Brandara, Dalacchi e Barberi i candidati sindaco

Tre i candidati sindaco a Naro. A scendere in campo in questa tornata elettorale c’è l’attuale sindaco Maria Grazia Brandara, Roberto Enzo Barberi ex commissario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, e Milco Dalacchi.

Maria Grazia Brandara si presenta con la lista “Il sindaco con Naro” composta da Maria Teresa Geraci, Salvatore Todaro, Vincenzo (Enzo) Serravalle, Giovanni Aronica, Giuseppe Vainella, Lillo Polizzi, Aurora Chianta, Giuseppina Martines, Angela Scanio, Maria Ferrante, Luigino Monaco, Anna Celauro. Gli assessori designati sono Maria Teresa Geraci, Graziella Pirriatore, Alfonso Daunisi.

Milco Dalacchi si presenta con la lista “Magica Naro” composta da Erika Ferraro, Ignazio Pio Di Gerlando, Ginevra Fabbrica, Vincent Cancemi, Rosalia Arnone, Salvatore Trupia, Letizia Maniscalchi, Maria Concetta Todaro, Giuseppe Passarello, Calogero Licata, Liliana Bellavia, Salvatore Novella, Angelo Barberi. Due gli assessori designati: Erika Ferraro, Calogero Licata e Vincenzo Aronica.

Roberto Enzo Barberi si presenta con la lista “Uniti per Naro” composta da Matteo Alaimo, Pasquale(Lillo) Burgio, Claudia Cinzia Celauro, Ionela Florina Ciutea, Calogero Cristi, Maria Carmela Curcio, Gera Destro, Carmelina PiA Ferraro, Angelo Gallo, Vincenzo Priolo, Nicolò Vaccaro e Lillo Valvo. Gli assessori designati sono: Cosimo Palmeri, Maria Carmela Curcio, Angelo Scanio.