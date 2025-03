Ennesima truffa del finto carabiniere, pensionata consegna oltre 10 mila euro 

Ancora, l’ennesima, truffa del finto carabinieri in provincia di Agrigento. Questa volta a finire nelle maglie dei balordi è una pensionata di 72 anni di Sant’Angelo Muxaro. Il copione è sempre lo stesso. L’anziana ha ricevuto una telefonata in cui le si comunicava che la figlia aveva provocato un incidente stradale e che se avesse voluto evitare guai giudiziari avrebbe dovuto pagare.

Poco dopo si è presentato un sedicente avvocato alla porta al quale la pensionata ha consegnato tutti i suoi averi. Secondo una prima ricostruzione il bottino portato via dal truffatore ammonterebbe ad oltre 10 mila euro. Al via le indagini dei carabinieri per dare un volto a questi balordi che ormai da tempo colpiscono anziani sul territorio.