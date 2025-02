Favara, due donne condannate per rapina

Condannate per il reato di rapina ma assolte da quello di furto in abitazione. Lo ha disposto il giudice per l’udienza preliminare, Giuseppe Miceli, nei confronti di Gerlanda Lauricella Luca, 37 anni, e Vanessa Spatola, 22 anni, entrambe di Favara. Alla trentasettenne sono stati inflitti quattro anni di reclusione mentre alla più giovane tre anni.

Accolta quasi totalmente la richiesta del pm Elettra Consoli che, a margine della requisitoria, aveva chiesto la condanna di entrambe le imputate a quattro anni di carcere per il reato di rapina e l’assoluzione per quello di furto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, le due donne avrebbero picchiato per strada una 48enne sottraendole le chiavi di una abitazione, di proprietà di un’anziana, e la batteria del cellulare.