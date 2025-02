Furgone fuori strada lungo la Ss115: un ferito

Incidente autonomo lungo la Strada Statale 115, in territorio di Realmonte. Il conducente di un furgone, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada, fermandosi in mezzo alla vegetazione. L’uomo è rimasto ferito non in maniera grave ed è stato accompagnato in pronto soccorso per le cure necessarie. Ad occuparsi dei rilievi del sinistro stradale gli agenti della Polstrada; il traffico è stato gestito dal personale Anas.