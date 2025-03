Furto di cavi al pozzo San Giovanni, disagi e disservizi a Sambuca

Rubati i cavi elettrici del pozzo di C.da San Giovanni che di conseguenza comporta il mancato pompaggio dell’acqua nelle vasche ubicate a monte dell’abitato di Sambuca; ad informare, se pur verbalmente, il primo cittadino Giuseppe Cacioppo è l’Aica.

“Pur non conoscendo ancora l’entità del danno e pertanto i tempi necessari per la riparazione dell’impianto elettrico, che sicuramente interesserà più giorni, si invitano tutti i cittadini, nelle more di avere informazioni più dettagliate, a fare massima economia dell’acqua e delle riserve in atto disponibili in ogni casa”, ha comunicato il primo cittadino.

Dopo le verifiche e i sopralluoghi effettuati ieri a San Giovanni, da oggi saranno a disposizione due autobotte, una di AICA e l’altra del Comune; la prima stazionerà in Piazza Regione Siciliana e la seconda davanti l’ufficio tecnico del trasferimento.

“Insieme al gestore, continua in una nota il sindaco Cacioppo, ieri si è convenuto di addurre parte della risorsa idrica di Sicilia Acque nelle vasche di C.da Conserva. Già Sicilia acque ha autorizzato la richiesta. Ciò sarà possibile a seguito di “manovre” che saranno effettuate nella mattinata di oggi. Così, a distanza di almeno 24 ore ad una parte dell’abitato, facilmente connesso alle manovre di cui sopra, potrà essere distribuita un po’ di acqua. Ovviamente restano l’emergenza e i disservizi generati dall’attuale situazione.Per il ripristino della regolare e sufficiente distribuzione bisogna aspettare il rifacimento dell’impianto elettrico”.