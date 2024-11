Furto in un cantiere comunale, tre arresti a Ribera 

I carabinieri della tenenza di Ribera hanno arrestato tre persone per un furto avvenuto nel cantiere per la realizzazione dei nuovi marciapiede in via Imbornone. Si tratta di due palermitani e un riberese. Gli indagati, rimessi in libertà dopo la convalida del provvedimento, sono accusati di aver rubato materiale ferroso, transenne e cartelli stradali dal cantiere. I lavori, secondo quanto confermato dal sindaco, proseguiranno regolarmente senza battute d’arresto e saranno completati entro la fine dell’anno. Il cantiere è interamente finanziato dal Comune di Ribera con 370 mila euro.