Giocare online in modo sicuro: quali regole seguire?

La voglia degli utenti di giocare online è in grande ascesa negli ultimi anni, l’introduzione di piattaforme volte al cloud gaming e al multiplayer ha dato modo anche a coloro che non erano molto vicini a questo settore di approcciarsi in modo graduale senza riscontrare imposizioni.

La crescita esponenziale del gioco online

Analizzando i dati forniti dall’Istat nell’anno 2022, nella fascia di età tra i 25 e i 64 anni, l’utilizzo delle piattaforme online è passato dal 24% al 32%, ponendo grande rilevanza all’ambito gaming, ormai un’industria dell’attuale economica.

I giochi, siano essi legati a PC, console oppure alle piattaforme online, nel 2022 hanno generato un giro d’affari di circa 4 miliardi di euro, incidendo sulla spesa dei giocatori con circa 152 milioni. Tale crescita è dovuta a diversi motivi, in primis agli ingenti investimenti effettuati dalle grandi industrie del gaming, che hanno creato un nuovo modo di interagire tra sistema digitale e utenza; in secundis l’esigenza dei giocatori di assecondare il loro desiderio di giocare direttamente da casa e non nei luoghi fisici.

Le regole da tenere in considerazione per un gioco sicuro online

Per quanto i numeri definiscano un quadro crescente dell’utilizzo delle piattaforme online, è opportuno sottolineare come queste siano anche causa di diverse problematiche. Affinché non si riscontrino disagi nell’utilizzare il gioco online è indispensabile tenere in considerazione alcune regole basilari, linee guida che possono eliminare gran parte dei problemi comuni, come perdita di dati e di denaro.

Scelta della piattaforma online

Una condizione da tenere in considerazione, prima di effettuare l’iscrizione a un sito web volto al gioco online, è controllare che la piattaforma utilizzata sia certificata dalla normativa vigente. Affidarsi a un sito web che benefici dell’approvazione dei Monopoli di Stato è essenziale per aver la garanzia di un gioco regolare e di un potenziale risarcimento ingente in caso di errore tecnico. Le piattaforme certificate presentano un logo con il numero a 6 cifre che simboleggia l’autorizzazione del Ministero dell’Economia.

Reputazione

Ulteriore condizione da verificare è la reputazione di quel sito web da parte degli altri giocatori. Dando uno sguardo ai forum è possibile capire in pochissimi secondi se il sito web è affidabile oppure da evitare. Un sito con un’ottima reputazione difficilmente presenta truffe o condizioni di svantaggio per il giocatore.

Le piattaforme di gioco sviluppate da poco presentano sicuramente meno commenti, in questo caso è meglio non affidarsi a tali siti web, o quantomeno investirci una somma di denaro limitata.

Software e tutela dei minori

Un sito affidabile garantisce la limitazione del gioco ai soli maggiorenni. L’implementazione di software che vietano il gioco ai minori è sinonimo di correttezza e tutela del consumatore. Nella condizione in cui la piattaforma digitale non avesse un programma dedicato a tale funzione sarebbe opportuno evitare di giocare e di versare somme di denaro.

Controllo dati

Non tutti i siti web volti al gioco hanno il medesimo sistema di verifica dei dati inseriti. Prima di inserire i propri dati personali e soprattutto quelli della propria carta di credito o debito, è essenziale capire quale sia il sistema di policy della piattaforma, in modo da preservare la propria sicurezza digitale.

Nel caso in cui su internet e nella pagina scelta non ci fossero informazioni in merito, allora sarebbe indicato virare su una soluzione diversa.

Pagamenti

Tanto quanto il controllo dei dati è indispensabile verificare il sistema per le transazioni economiche. Un sito di questo genere, che permette di utilizzare i circuiti bancari più comuni, come VISA, MasterCard o PayPal, avrà una maggiore affidabilità rispetto a una piattaforma che consente il versamento solo tramite bonifico bancario o criptomonete. Questi ultimi due casi, salvo piattaforme certificate, è consigliabile evitarle per non riscontrare problemi nell’accredito delle potenziali vincite.

Assistenza

Una delle regole da tenere sempre in considerazione risiede nello scegliere una piattaforma di gioco online che metta a disposizione un sistema di assistenza continua. Uno dei benefici più rilevanti del giocare online è da ricercare nella possibilità di giocare a qualsiasi ora e giorno della settimana, tale condizione può indurre a domande e problematiche tecniche che solo un servizio di assistenza H24 può garantire.

Abbonamenti automatici

Ultima regola per la scelta di un sito web di gioco è verificare che non vi siano abbonamenti automatici una volta effettuato l’iscrizione alla piattaforma. Diverse piattaforme non certificate addebitano eventuali costi di abbonamento a chi si iscrive. Disattivando l’abbonamento automatico, o semplicemente evitando i siti web che applicano tale politica si potranno eliminare diversi accrediti indesiderati nel corso del tempo.

L’evoluzione dei casinò online

Giocare online in modo sicuro, quali regole seguire?

Se il settore del gaming online, nelle sue versioni cloud e gioco casalingo con console, ha veicolato diversi milioni di euro, è interessante analizzare anche quelle che sono le piattaforme di casino online.

La volontà dei giocatori di usufruire dei siti web piuttosto che delle sale da gioco fisiche li ha esposti ancor di più alle frodi online. In questo caso è importante scegliere non solo una piattaforma certificata, ma riuscire a identificarla in modo dettagliato per non incorrere in truffe.

La prima regola da applicare è controllare che la piattaforma sia autorizzata AAMS (Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato), oggigiorno rinominata ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).

Le piattaforme online certificate e autorizzate, oltre a presentare il logo con il numero di identificazione, vengono inserite all’interno dell’elenco soggetti autorizzati. Tutte le piattaforme che sono presenti in questo elenco sono assolutamente sicure e tutelano la qualità del gioco e potenziali rimborsi.

Ulteriore condizione da valutare è la presenza o meno di un server protetto. I siti web affidabili presentano, all’interno dell’URL, la nomenclatura https, mentre quelli non sicuri http; la lettera s in questo caso identifica il termine security. Quando si effettuano versamenti o prelievi, tale tecnologia permette di tutelare le transazioni, evitando che i malintenzionati possano frapporsi tra il dispositivo utilizzato e la piattaforma digitale.

Ultima, ma non meno importante regola da seguire, è la ricerca dei feedback degli utenti. Quando un casinò online è autorizzato ed è stato sviluppato per fornire un servizio di qualità, dispone sempre di un buon coinvolgimento dei giocatori, questi ultimi invogliati a lasciare commenti positivi sulla piattaforma stessa o sui forum dedicati. Alcuni casinò non certificati realizzano commenti e recensioni negative, usualmente sono presenti al loro interno diversi errori di sintassi o una discrepanza con il gioco utilizzato.

Per giocare online in modo sicuro è opportuno verificare che il sito web utilizzato o l’applicazione scaricata dall’App Store o dal Play Store sia certificata. Leggere i commenti dei giocatori che hanno già usufruito del servizio e verificare che la piattaforma sia presente all’interno dell’elenco dei soggetti autorizzati consente di giocare con molta più serenità, sia in ambito gaming 3D che per i casinò digitali.