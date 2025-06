Naro, rissa tra due gruppi di romeni con coltelli e mazze: grave un 21enne

Una violenta rissa si è verificata nella notte a Sant’Agostino a Naro. Due gruppi di cittadini romeni – appartenenti, secondo le prime ricostruzioni, a due nuclei familiari distinti – si sono affrontati in uno scontro che ha coinvolto circa venti persone, tra cui anche donne, adolescenti e alcuni bambini.

Durante la colluttazione sono stati utilizzati coltelli e mazze, provocando panico tra i presenti. La lite si è spostata immediatamente dopo in una stradina adiacente a Via San Gaetano. Lì, dopo qualche ora sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Naro, supportati dalle pattuglie delle stazioni vicine e dalla radiomobile della Compagnia di Licata.

Una decina di persone hanno riportato ferite, alcune delle quali da arma da taglio. I feriti sono stati trasportati all’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì per ricevere le cure necessarie. Particolarmente critiche le condizioni di un ragazzo di 21 anni, sottoposto nella notte a un intervento chirurgico d’urgenza e attualmente ricoverato in Rianimazione, in prognosi riservata.

I Carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e identificare tutti i soggetti coinvolti.